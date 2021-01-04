Экономика

16:44 04.01.2021

Транзит газа через ГТС Украины в 2020г снизился на 38%

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Транзит газа через ГТС Украины в 2020г снизился на 38%

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м).

Согласно сообщению ООО "Оператор ГТС Украины", в западном направлении транзитом поставлено 51,9 млрд куб. м (Словакия – 38,5 млрд куб. м, Венгрия – 9,6 млрд куб. м, Польша – 3,8 млрд куб. м), что на 32% меньше, чем в 2019-м, в южном – 3,9 млрд куб. м (Молдова – 3 млрд куб. м, Румыния – 0,9 млрд куб. м), что на 70% меньше прошлогоднего показателя по этому направлению.

"Ключевые факторы снижения объемов транзита в Европу - запуск новых газопроводов в обход Украины ("Турецкий поток" - ИФ), а также уменьшение спроса на газ в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ", - говорится в сообщении.

В ОГТСУ напомнили, что соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование в 2020 году 65 млрд куб. м мощности ГТС Украины. Таким образом, транзит по прошлому году на 14% меньше (на 9,2 млрд куб. м), чем это предусмотрено контрактом. В то же время "Газпром" полностью оплатил забронированные 65 млрд куб. м транзитной мощности.

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Теги: #гтс #газ #транзит
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