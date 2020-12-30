Экономика

16:54 30.12.2020

Данилов призвал госзаказчиков проанализировать исполнение оборонзаказа в 2020 году на предмет ошибок

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Данилов призвал госзаказчиков проанализировать исполнение оборонзаказа в 2020 году на предмет ошибок

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов попросил каждого государственного заказчика проанализировать исполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2020 году и принять меры, чтобы не повторить ошибки в будущем.

Как сообщается на сайте СНБО в среду, об этом глава ведомства заявил на совещании по вопросу состояния выполнения гособоронзаказа в 2020 году.

На совещании также обсудили состояние подготовки проекта основных показателей ГОЗ на 2021, 2022 и 2023 годы, а также подготовку проектов актов Кабинета министров в связи с принятием закона "Об оборонных закупках".

"Основные показатели оборонного заказа должны быть рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и в течение месяца после вступления в силу закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год утверждены Кабинетом министров Украины", - отметил секретарь СНБО.

Данилов также обратился к госзаказчикам с призывом как можно быстрее предоставить предложения к проекту основных показателей ГОЗ на 2021-2023 годы в уполномоченный орган по вопросам координации оборонного заказа и в Аппарат СНБО Украины.

 

Теги: #оборонзаказ #данилов
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