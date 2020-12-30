Стартовала тестовая эксплуатация системы автоматизации подачи заявок на полеты БЛА - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины и Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности разработали систему автоматизации подачи заявок на полеты беспилотных летальных аппаратов.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в среду, в настоящее время система работает в режиме тестовой эксплуатации.

"Мы расширяем сервисы транспортного портала. Работали над системой автоматизации подачи заявок на полет беспилотных аппаратов и установлением правил с учетом всех необходимых требований безопасности на этом рынке. Уже сейчас система работает в режиме опытной эксплуатации. В дальнейшем планируем расширить функционал и запустить эту систему в публичное пользование", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Криклия.

По его словам, данный проект позволит увеличить безопасность и контроль государства в авиационном пространстве Украине, привести существующие процессы к соответствующим международным стандартам, уменьшить расходы за счет цифровизации и автоматизации существующих ручных процессов. Кроме того, использование современных информационных технологий позволит построить качественно новые сервисы.

Министерство отмечает, что система охватывает: разработку и внедрение процедуры подачи онлайн-заявок на получение разрешений на полеты; внедрение автоматизированной выдачи разрешений на полеты для мест, где это разрешено безусловно; имплементацию средств для обработки заявок на полеты в местах, где автоматизированная процедура не разрешена; каталогизацию и учет всех заявок.