"Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию 10 домов в Киеве и Гатном

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) получила сертификаты о вводе в эксплуатацию ряда домов в жилых комплексах в Киеве и с.Гатное (Киевской обл.).

Как сообщила пресс-служба компании, были выданы сертификаты о вводе в эксплуатацию столичным ЖК "Владимирский", ЖК "Академ-Квартал" (дом №2), ЖК "Нивки-Парк" (№7, 8 и учебное заведение), ЖК "Сырецкие сады" (№4, 5), а также дома №6, 9 и учебное заведение в с.Гатном в ЖК "Озерный Гай Гатное".

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.