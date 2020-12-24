Экономика

18:28 24.12.2020

"Укрпошта" будет доставлять пенсии в январе и феврале по тарифу 2020 года

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"Укрпошта" будет доставлять пенсии в январе и феврале по тарифу 2020 года

"Укрпошта" продлит действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год.

Как сообщила пресс-служба "Укрпошты" в четверг, соответствующее предложение почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины.

"Благодаря такому шагу пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику. А все участники процесса - Пенсионный фонд Украины, Министерство финансов и Министерство социальной политики - получат время на выработку системного решения по тарифам на выплату и доставку пенсий, которое уже предложила "Укрпошта", - указано в сообщении.

В компании надеются, что заключая дополнительное соглашение, Пенсионный фонд публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание в "Укрпошту" из банков, особенно в тех населенных пунктах, где закрываются их отделения, а электронная цифровая подпись там не работает.

"Эта норму закона ПФУ должен выполнять, чтобы защитить здоровье граждан и не подвергать опасности одну из групп риска. Пенсионеры не должны приезжать лично, чтобы документально оформить переход из банка в "Укрпошту", для этого должно быть достаточно прислать необходимые документы по почте", - подчеркнул почтовый оператор.

В настоящее время предложения "Укрпошты" обрабатываются в профильных министерствах, предприятие ожидает их решения.

Теги: #укрпошта #доставка #тарифы
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