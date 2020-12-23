Экономика

11:33 23.12.2020

Украинский сервис доставки Raketa становится Rocket и выходит на международный уровень

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Украинский сервис доставки Raketa становится Rocket и выходит на международный уровень

Украинский сервис доставки готовой еды из ресторанов Raketa меняет название на Rocket и выходит на рынок Кипра.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, с сегодняшнего дня курьеры Rocket начинают возить заказы в Никосии - столице Кипра.

"В большинстве стран такого слова, как "ракета", не существует. Поэтому было принято решение, сохранив то, что уже создано в Украине, развиваться на новых рынках. Бренд Rocket будет понятен во всем мире, и останется узнаваем здесь", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу сервиса Олега Любарца.

Согласно пресс-релизу, Кипр стал первой страной в рамках международной экспансии - Raketa планирует покрыть десять стран в 2021 году. Уже в марте компания планирует начать работу в Нидерландах, а после - покрыть еще ряд европейских стран.

При этом отмечается, что в Украине до конца года Rocket запустится в Кропивницком, который станет 27-м городом и 18-м областным центром в сети компании.

Компания также отмечает, что айдентика сервиса после смены названия сохранится. Кроме того, смена названия в Украине будет происходить постепенно. Первыми новый бренд заметят пользователи англоязычной версии приложения. В течение нескольких недель Rocket появится на новых рюкзаках курьеров, а также их фирменной одежде.

Украинский сервис доставки Raketa запустился в марте 2018 года в Днепре. 11 ноября 2019 года он запустился в Киеве, расширяя свое покрытие по всей стране.

Теги: #raketa #rocket #доставка #еда
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