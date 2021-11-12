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18:42 12.11.2021

Еврокомиссия разрешила употребление в пищу второго вида насекомых

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Еврокомиссия разрешила употребление в пищу второго вида насекомых

Европейская комиссия (ЕК) разрешила употребление в пищу азиатской саранчи, которая будет доступна на рынке пищевой продукции в замороженном, сушеном и измельченном виде.

Она будет подпадать под категорию снэков и пищевых ингредиентов.

Подобное решение было принято на основе экспертной оценки Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), говорится в сообщении ЕК.

На продукции с содержанием этого ингредиента должна будет находиться информация о потенциальных аллергических реакциях.

Еврокомиссия ранее уже разрешила употребление в пищу насекомых, в июле одобрив включение в список новых продуктов питания личинки большого мучного червя (хрущака).

Теги: #саранча #еврокомиссия #еда
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