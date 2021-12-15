Новогодний стол-2022 в Украине подорожает на 8%

Средняя стоимость продуктов для празднования Нового года украинской семьей из четырех человек вырастет в 2022 году на 8,1% по сравнению с 2021 годом – до 1,84 тыс. грн, сообщается на сайте Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ).

При этом уточняется, что ученые оценивали новогоднее меню из традиционных для среднестатистической семьи блюд праздничного стола: салатов, мясных и рыбных продуктов, овощей, фруктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, напитков и т.д.

Согласно расчетам ученых ИАЭ, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) будет стоить 198,54 грн (+24,6% к его стоимости в начале 2021 года). Среди ингредиентов блюда больше всего подорожала колбаса – до 200 грн/кг (+43% в зависимости от производителя), яйца – до 33 грн за 10 шт. (+37%), зеленый горошек – 70 грн/кг (+8%), майонез – 13,50 грн за упаковку (+8%). Тогда как морковь и картофель, напротив, подешевели - на 5,6% и 10% соответственно.

При этом стоимость мясных продуктов за год выросла на 10-26%. Так, нарезка из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 107 грн/кг (+10,1% против цен 2020 года), подбрюшины копченой – 110 грн/кг (+10%), биток из свинины свежий – 115 грн/кг (+4,5%).

"Мясо птицы (тушка) к концу 2021 года остается самым дешевым среди видов мяса, тогда как куриное филе почти сравнялось с ценой свинины. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,5 грн", - уточняется в исследовании.

Традиционное для украинского стола филе сельди обойдется в 200 грн/кг, твердый сыр – 225 грн/кг, пачка масла сливочного (200 г) – 50 грн. В то же время молочные продукты в текущем году подорожали на 14-30%.

Помимо того, стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185,38 грн, в том числе картофель будет стоить в этом году 8,7 грн/кг, грибы – 55 грн/кг, перец сладкий – 105 грн/кг, огурцы свежие – 45 грн/кг, помидоры свежие – 38 грн/кг. Фрукты на праздничном столе обойдутся в среднем в 105,80 грн, в том числе мандарины будут стоить 70 грн/кг, бананы - 26 грн/кг, лимоны - 49 грн/кг.

По данным ИАЭ, батон белого хлеба обойдется украинцам в 24,95 грн/кг, шоколадные конфеты – 170 грн/кг, бутылка шампанского "Артемовское" (0,75л) - 109 грн, бутылка коньяка "Шабо" (0,5 л) – 180 грн.

Безалкогольные напитки будут стоить на новогоднем столе в среднем 81 грн.

"Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2324,74 грн", - отмечает ИАЭ.

По данным исследования, стоимость новогоднего стола в Киеве в нынешнем году вырастет на 10,8% по сравнению с 2020 годом - до 2,12 тыс. грн, что также превышает среднюю по Украине стоимость аналогичного набора продуктов на 15,1%.