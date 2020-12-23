Экономика

11:31 23.12.2020

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

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Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

Незаконный оборот древесины в Украине составляет около 30% от законного, или 5 млрд грн в год, такую оценку дал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Это большие деньги, которые можно использовать на лесоупорядочение, противопожарные меры, в том числе на замену породного состава лесов", – сказал Абрамовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, с целью комплексного решения проблем лесного хозяйства министерство работает над стратегией управления украинскими лесами до 2035 года, которая, в частности, предусматривает разделение хозяйственных и регуляторных функций Гослесагентства.

"У нас все замкнуто в одном органе, возникает конфликт интересов, коррупционные риски. Поэтому часть хозяйственных функций необходимо отдать отдельному субъекту или субъектам хозяйствования", – разъяснил глава экологического ведомства. Он уточнил, что это может быть одна компания или концерн с региональными дирекциями.

Министр также высказался в поддержку развития электронных аукционов по реализации древесины, ее сертификации и обеспечению прослеживаемости "от леса до изделия".

По его мнению, необходимо предусмотреть возможность выставлять на аукционах как большие лоты для крупных деревообрабатывающих предприятий, так и небольшие лоты для локальных производителей, которые сегодня, по его словам, "фактически зависят от настроения директора лесхоза".

В то же время Абрамовский отметил, что важным остается вопрос мотивации руководителей лесхозов максимизировать прибыль.

"Сейчас отчисления части чистой прибыли в госбюджет на уровне 90%. Это просто вымывает средства из предприятий. Будем вносить предложения по этому поводу, что доля чистой прибыли должна быть 30%, поскольку даже в нынешнем состоянии лесная отрасль платит 6 млрд грн налогов, фактически ничего не получая от государства", – указал Абрамовский.


Полностью интервью с министром экологии Романом Абрамовским будет обнародовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #древесина #оборот #абрамовский
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