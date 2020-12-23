Экономика

11:21 23.12.2020

Криклий: Госавиакомпания может быть создана уже в 2021, в основе ее концепта - самолеты "Антонова"

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Криклий: Госавиакомпания может быть создана уже в 2021, в основе ее концепта - самолеты "Антонова"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает возможности начала работы государственной авиакомпании, анонсированной ранее президентом Украины, уже в следующем году.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Криклий заявил, что Мининфраструктуры уже работает над этим проектом.

По оценке главы ведомства, госавиакомпания может начать работу уже в 2021 году.

"Все ведь упирается а) в финансирование, б) в модель, в) в экспертизу и команду. Это же не просто красивая идея - она должна быть рабочей, генерировать государству прибыль. Каждая вложенная в нее инвестиция из государственного бюджета должна возвращаться сторицей. Это ключевые вещи, над которыми мы сейчас работаем", - отметил министр.

Криклий также подчеркнул, что в основе концепта государственной авиакомпании стоят самолеты госавиастроительного предприятия "Антонов".

"По большему счету это затеивается в первую очередь ради АНов... Мы должны поддерживать, давать заказы на самолеты военного назначения, и на гражданские суда тоже давать заказы и находить решения. Должны иметь платформу, на которой мы могли бы презентовать, как это работает, чтобы не потерять статус авиапроизводителя", - отметил он.

Базовые инвестиции в запуск госавиакомпании на внутренних рейсах министр оценивает в миллиарды гривень.

"Вопрос только в каком времени и в каком формате они будут проинвестированы. Хотелось бы найти интересное решение как можно дешевле", - отметил он.


Полный текст интервью с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #авиакомпания #криклий
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