Экономика

10:15 23.12.2020

Мининфраструктуры в 2021 начнет работу по вопросу строительства евроколеи в Украине, до 2025 планируется интеграция в евросети

2 мин читать
Мининфраструктуры в 2021 начнет работу по вопросу строительства евроколеи в Украине, до 2025 планируется интеграция в евросети

Министерство инфраструктуры Украины уже в 2021 году планирует приступить к работе над проектом реализации в Украине железнодорожной сети европейского формата (1435 мм).

"Я считаю, что у нас уже должны начинать появляться первые километры евроколеи. Так что над этим проектом, надеюсь, мы очень активно начнем работать уже в следующем году. Только ТЭО и проектная документация по этому проекту у нас могут ориентировочно занять около шести месяцев. У нас уже есть даже примерное понимание, какие это маршруты", - заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он подчеркнул, что появление высокоскоростных ж/д внутри страны - отдельный большой проект, где главный вопрос стоит в наличии финансирования. Если министерству удастся получить длинное финансирование, проект будет реализован.

"Вопрос, строить ли евроколею параллельно как дублирующую, очень спорный. По-хорошему она должна строиться на эстакадах, так как там немножко другие скорости, и вы понимаете уровень опасности для пешеходов. Если, условно говоря, электричка еще может остановиться, увидев человека на путях, то в случае с высокоскоростными поездами этого не произойдет. Никакая автоматика, никакой человек этого просто не успеет сделать. Поэтому подвергать опасности чьи-либо жизни мы не хотим", - отметил министр.

По словам Криклия, интеграция в европейские ж/д сети даст возможность Украине иметь не только "Поезд четырех столиц", но и путешествовать по Европе куда угодно - хоть до Португалии.

Криклий также очертил временной горизонт интеграции Украины в ж/д евросети - до 2025 года.

По его словам, первыми в Украине будут реализованы евромаршруты на двух наиболее трафиковых "треугольниках" маршрутов, в том числе в направлениях Харькова, Львова и Одессы.


Полный текст интервью с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина"

 

Теги: #евросеть #мининфраструктуры #криклий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:21 23.12.2020
Криклий: Госавиакомпания может быть создана уже в 2021, в основе ее концепта - самолеты "Антонова"

Криклий: Госавиакомпания может быть создана уже в 2021, в основе ее концепта - самолеты "Антонова"

10:32 23.12.2020
Мининфраструктуры планирует в 2021 в 1,5 раза увеличить объемы строительства автодорог, а за 3 года отремонтировать все дороги госзначения

Мининфраструктуры планирует в 2021 в 1,5 раза увеличить объемы строительства автодорог, а за 3 года отремонтировать все дороги госзначения

16:18 18.12.2020
Криклий подписал соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова

Криклий подписал соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова

17:19 10.12.2020
Мининфраструктуры хочет за 3-4 года исключить госуправление в инфраструктурных компаниях - Криклий

Мининфраструктуры хочет за 3-4 года исключить госуправление в инфраструктурных компаниях - Криклий

16:41 09.12.2020
Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

13:09 03.12.2020
Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте"

Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте"

13:03 01.12.2020
Криклий не исключает введения ограничений по количеству пассажиров на транспорте

Криклий не исключает введения ограничений по количеству пассажиров на транспорте

11:09 01.12.2020
Мининфраструктуры будет настаивать на работе транспорта в случае локдауна в Украине - Криклий

Мининфраструктуры будет настаивать на работе транспорта в случае локдауна в Украине - Криклий

10:46 01.12.2020
"Укртрансбезопасность" получила 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки - Криклий.

"Укртрансбезопасность" получила 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки - Криклий.

09:48 30.11.2020
Турецкая компания заинтересовалась модернизацией аэропорта в Херсоне - Мининфраструктуры

Турецкая компания заинтересовалась модернизацией аэропорта в Херсоне - Мининфраструктуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

Свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021 – опрос Jooble

Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

ДТЭК заявляет об амбиции стать лидером декарбонизации в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский сервис доставки Raketa становится Rocket и выходит на международный уровень

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

ПФУ начал финансирование единоразовой матпомощи на период усиленного карантина

"Укроборонсервис" и катарская QTerminals будут сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия"

АМКУ разрешил DCP Direct Investment Fund I получить свыше 25% в комбикормовой ГК "Единство"

Нацбанк Грузии прогнозирует на 2021-2023гг инфляцию близкой к целевому уровню в 3%

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

Black Iron заключила предварительное соглашение с инвестором США о привлечении $100 млн на строительство железорудного проекта в Кривом Роге

Взаиморасчет между правительством, "Нафтогазом" и "Укрнафтой" завершен - НАК

Минрегион предлагает объединить ранее созданные органы градостроительного контроля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА