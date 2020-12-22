Экономика

10:03 22.12.2020

"Интергал-Буд" планирует запустить 11 новых проектов в 2021 году

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"Интергал-Буд" планирует запустить 11 новых проектов в 2021 году

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) планирует запустить 11 новых проектов в 2021 году, часть из которых была отложена из-за карантина.

"На этапе подготовки к запуску – 11 проектов. Некоторые из них планировали запускать в этом году, но отсрочили из-за карантина. Мы сосредоточились на том, чтобы не отставать по тем объектам, которые уже были в строительстве", – рассказала коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в 2021 году запланированы к выходу три объекта в феврале и еще несколько в мае-июне. Лаевская уточнила, что это жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса в Киеве, однако планируются к запуску также проекты во Львове и Одессе.

"Есть интересные комплексы, расположенные в исторической части, с уникальными концепциями и нестандартным благоустройством. Есть объекты малоэтажные, с каскадной этажностью, очень привлекательные внешне. Раскрывать все секреты не хочется, но будет много новых интересных локаций", – рассказала она.

Компания планирует к запуску в 2021 году жилой проект возле Политехнического института на участке площадью 10 га с выходом в парк. Разработкой концепции занималась львовская компания, отметила Лаевская.

Среди прочих заявленных проектов строительные работы скоро начнутся в проектах по ул.Половецкой и по ул.Голосеевской, где завершается процесс получения разрешительной документации.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2020 года на стадии строительства находилось более 1 млн кв. м в разных проектах жилья.


Полная версия второй части интервью с Анной Лаевской будет доступна на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #лаевская #проекты #интергал_буд
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