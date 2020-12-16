Экономика

19:04 16.12.2020

Испанские компании претендуют почти на 20% средств фонда восстановления экономики ЕС

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Испанские компании претендуют почти на 20% средств фонда восстановления экономики ЕС

Испанские компании рассчитывают получить 140 млрд евро из фонда восстановления экономики Евросоюза объемом 750 млрд евро, сообщает Financial Times.

Таким образом, Испания может стать одним из крупнейших получателей помощи в рамках фонда, одобренного лидерами стран ЕС на прошлой неделе, наряду с Хорватией, Болгарией, Грецией, Португалией и Румынией.

Испанские компании выдвинули предложения проектов, которые претендуют на финансирование из средств фонда. Приоритет будет отдаваться проектам в области экологически чистой энергетики и цифровизации. Согласно закону Испании о распределении средств нового фонда, министерство промышленности составит список заинтересованных компаний, которые будут пользоваться приоритетом при отборе.

Средства фонда восстановления ЕС будут распределены в 2021-2026 гг. в виде грантов и займов.

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica, подавшая заявку на включение в реестр властей, предлагает использовать средства фонда на создание к 2025 году волоконно-оптический сети, которая покроет всю территорию страны. На проект планируется потратить около 4 млрд евро. В результате его реализации Испания станет первой страной ЕС со 100%-ным волоконно-оптическим покрытием. На данный момент оно составляет 75%.

Telefonica также считает, что за счет фонда в этот же период можно развернуть сеть 5G, покрывающую 85% территории страны.

Компания Iberdrola, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии, также подала заявку на получение помощи. Она планирует направить средства на инвестиции в технологии накопления электроэнергии, производство экологически чистого водорода, замену бытовых газовых бойлеров и создание сети станций подзарядки электромобилей.

Глава Iberdrola Игнасио Галан заявил, что компания уже обещала инвестировать 75 млрд евро в ближайшие пять лет, подчеркнув, что некоторые проекты нуждаются в поддержке, чтобы стать экономически целесообразными.

Он также отметил, что предоставление помощи позволит Iberdrola завершить проект по производству удобрений с использованием водорода намного раньше запланированного на 2027 целевого срока, а также ускорить реализацию других проектов по производству водорода путем электролиза воды.

Принадлежащий Volkswagen автопроизводитель Seat, также предлагает направить средства на развертывание станций подзарядки электромобилей.

Правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом стремится как можно скорее начать финансирование проектов из фонда ЕС, чтобы способствовать восстановлению экономики, которая в этом году, как ожидается, упадет на 11%.

Глава испанской счетной палаты AIReF Кристина Херреро предупредила, что в прошлый раз помощь национальных властей и ЕС отодвинула на второй план частные инвестиции в проекты, которые были бы реализованы в любом случае.

Херреро также подчеркнула, что Испания настолько отстала от других европейских стран в таких отраслях, как цифровизация, что только поддержки ЕС будет недостаточно.

Несмотря на это, правительство страны надеется, что сотрудничество властей и частного сектора создаст мультипликационный эффект.

"По оценкам аналитиков, каждый евро, инвестированный из бюджетных средств, может принести еще четыре евро (частных инвестиций - ИФ)", - заявила FT министр финансов страны Мария Хесус Монтеро.

Она отметила, что доступность высокоскоростного интернета будет побуждать компании вести деятельность по всей стране. Министр финансов также подчеркнула, что модернизация испанских малых и средних предприятий была приоритетом фонда восстановления, однако это может затронуть и крупные компании.

Глава счетной палаты Испании заявила, что планы властей по привлечению соинвесторов из частного сектора являются отходом от традиционной модели, при которой правительство определяет проекты, а компании реализуют их.

По мнению Херреро, важно провести трезвую оценку рисков и возможного спроса и обеспечить проверку проектов независимым агентством. "Опыт показывает, что необходимо проявлять осторожность и избегать чрезмерного оптимизма", - сказала она.

Теги: #испания #коронавирус #помощь #европа
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