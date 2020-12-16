Экономика

18:53 16.12.2020

Посев озимых под урожай-2021 сократился на 9,3% к прошлому году

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Посев озимых под урожай-2021 сократился на 9,3% к прошлому году

Украинские аграрии провели сев озимых культур в 2020 году на площади 8,07 млн га, сообщило Минэкономики, это на 9,3%, или 0,83 млн га, меньше, чем статистика посевов озимых от Госстата прошлого года.

Ссылаясь на данные областей, Минэкономики уточнило, что под озимую пшеницу в этом году аграрии отвели на 4,7% меньше площадей – 6,1 млн га, под озимый ячмень – на 4,5% меньше, или 954,7 тыс. га.

Помимо того, озимая рожь была посеяна на площади 125,2 тыс. га, а рапс – на 881,1 тыс. га, что на 7,3% и 11,9% уступают соответствующим показателям от Госстата прошлого года.

Как сообщалось, в минувшем году посевы озимой пшеницы сократились на 0,6%, тогда как других культур выросли: озимого ячменя – на 3,9%, ржи – на 16,7% и рапса – на 0,3%.

Теги: #озимые #посев
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