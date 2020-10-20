Украина засеяла озимыми 76% к прогнозу

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 19 октября провели сев основных озимых культур на площади 6,2 млн га (76% от прогноза в 8,2 млн га), за неделю было засеяно 1,1 млн га площади.

Как сообщило Минэкономики во вторник, в разрезе культур посеяно: пшеницы - 4,6 млн га (за неделю – от 62% до 76% от прогноза), ячменя - 628,3 тыс. га (от 38% до 66%), ржи – 104,3 тыс. га (от 71% до 78%), рапса - 829,8 тыс. га (от 76% до 82%).

По данным Госстата, посевные площади озимых культур под урожай 2020 года составили 8,9 млн га, что на 0,2% больше площадей под урожай 2019 года.

Озимой пшеницы было посеяно 6,4 млн га (на 0,6% меньше, чем в 2019 году), озимого ячменя – 1 млн га (+3,9%), ржи – 135 тыс. га (+ 16,7%) и рапса – 1,3 млн га (+0,3%).