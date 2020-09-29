Украина засеяла озимыми зерновыми 27% от прогнозной площади

Сельхозпроизводители из всех областей Украины по состоянию на 28 сентября приступили к проведению осенней посевной кампании, засеяно более 2,2 млн га основными озимыми культурами от прогнозируемых 8,2 млн га (27%).

Согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства во вторник, в частности, засеяно: пшеницы - 1,5 млн га от прогноза в 6,1 млн га; ячменя - 61,2 тыс. га от прогноза в 946,3 тыс. га; ржи - 28,7 тыс. га от прогноза в 133,2 тыс. га; рапса - 620,2 тыс. га от прогноза в 1,01 млн га.

Так, по данным министерства, лидерами по темпам сева, является Сумская (67% к прогнозу), Луганская (63%), Житомирская (60%) области.

"Несмотря на погодные колебания, по всей территории Украины успешно проходит сев озимых культур. Аграрии полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения осенней посевной кампании. Темпы посевной - в рамках запланированной динамики", - прокомментировал ход осенней посевной министр развития экономики Игорь Петрашко.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 68 млн тонн.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2019 году составил 15,25 млн тонн против 14,17 млн тонн в 2018 году.