АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением, компания считает решение предвзятым

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) во вторник принял решение о наложении штрафа 175,9 млн грн на АО "ДТЭК Захидэнерго" и 99,2 млн грн на ООО "Д.Трейдинг" за злоупотребление монопольным положением на Бурштынском энергоострове в июле-октябре 2019 года.

Со своей стороны "ДТЭК" считает принятое решение предвзятым и безосновательным.

"При рассмотрении дела комитетом не было проведено надлежащего исследования функционирования рынка электроэнергии, были проигнорированы предоставленные доказательства и экспертные заключения", - говорится в последовавшем за решением заявлении "ДТЭК".