Минреинтеграции инициирует санкции против лиц, причастных к незаконной продаже "Массандры"

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий намерено инициировать санкции в отношении лиц, которые причастны к незаконному присвоению и продаже имущества АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в оккупированном РФ Крыму.

"В понедельник, 14 декабря 2020 года, в оккупированном Российской Федерацией АР Крым произошла незаконная сделка с имущественным комплексом Государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра". На так называемом "аукционе" произошло отчуждение "Массандры", которая находилась в непосредственном ведении подконтрольной РФ оккупационной администрации. Приобретателем оккупационная власть признала зарегистрированную в Санкт-Петербурге компанию "Южный проект", которая является дочерним предприятием Банка "Россия", - говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

Отмечается, что так называемая "приватизация" концерна, который, кроме значительных производственных активов, обладает уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, минимально превышающей стартовую.

В министерстве считают, что это является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера "аукциона". Кроме "Южного проекта", на "аукцион" заявилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом, который составляет эквивалент около 135 долларов США.

"Я уже отмечал, что с точки зрения права эти действия являются продолжением преступления – незаконной "национализации", которое началось в 2014 году. Это понимают все - и в Украине, и в цивилизованном мире. Более того - и в самой России. Поэтому, как я и предполагал, ни одна из серьезных компаний, которая на самом деле могла быть заинтересована в модернизации и развитии предприятия, участие в этом театре абсурда не приняла. "Массандру" передали структуре банка "Россия". Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находятся под международными санкциями с марта 2014 года, еще до начала вооруженной агрессии на Донбассе. То есть "Массандру" захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма. И сейчас они растягивают Крым по кускам. Ранее эта же структура и по такой же схеме - через имитацию аукциона - получила контроль над заводом "Новый мир". Это создает риски для "Массандры", которая является частью культурного наследия Украины и украинского Крыма. Предприятие может быть уничтожено, а ценные активы просто разворуют. За все это придется отвечать", - заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников отметил, что Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону: инициировать национальные санкции; инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах; обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточение санкций.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", - заявил Резников.