Экономика

17:32 14.12.2020

Предприятия "Укроборонпрома" останутся в госконцерне до корпоратизации – гендиректор

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Предприятия "Укроборонпрома" останутся в госконцерне до корпоратизации – гендиректор

Госконцерн "Укроборонпром" проведет корпоратизацию входящих в него предприятий до момента создания на его базе в ходе трансформации новой холдинговой компании и подхолдингов, сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Под руководством премьер-министра на совещании было определено, что корпоратизация будет осуществляться "Укроборонпромом", – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли реализована инициатива Минстратегпрома о выводе из госконцерна "Антонов", КБ "Прогресс им.Инвченко" и еще четырех госпредприятий авиаотрасли.

Гусев добавил, что "Укроборонпром" ожидает принятия законопроекта об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности (№3822), который позволит осуществить корпоратизацию максимально эффективно, прозрачно и в сжатые сроки.

Помимо планов по корпоратизации предприятий, гендиректор сообщил о внедрении новой организационной структуры "Укроборонпрома", чтобы реализовать реформу в два холдинга, перезагрузке его научно-технического совета и планах создать проектный офис, который будет заниматься конкретными проектами в следующем году.

Гусев добавил, что переход на новую оргструктуру сопровождается анализом деятельности всех руководителей госконцерна, по итогам которого будут приниматься соответствующие кадровые решения

Как сообщалось, Минстратегпром уже дважды выносил на правительственный комитет проект решения о передаче в сферу его управления шести предприятий "Укроборонпрома": "Антонов", "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП), "Завод 410 ГА", "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко", "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" и "Харьковское агрегатное конструкторское бюро", однако пока такое решение не принято. В частности, его не согласовал набсовет "Укроборонпрома".

В состав созданного в 2010 году "Укроборонпрома" в настоящее время входят около 112 предприятий украинского ОПК. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Объявленная трансформация "Укроборонпрома" предполагает реорганизацию более 60 его базовых предприятий в девять отраслевых холдингов (ХК) по направлениям: шесть войдут в состав будущей госхолдинговой компании (ГХК) под условным названием "Оборонные системы Украины", три – в "Аэрокосмические системы". По его словам, в составе ГХК будут ХК бронетанковая техника (13 предприятий), радарные системы (10), спецхимия и боеприпасы (7+1), высокоточное оружие (15) и авиаремонт (7). Три другие ХК - "Антонов", "Авиадвигателестроение" и "Ракетно-космический центр "Пивденный" (условное название) - войдут в состав второй ГХК - "Аэрокосмические системы Украины".

Теги: #гусев #укроборонпром
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