Экономика

15:51 08.12.2020

"Большое строительство" стало крупнейшим антикризисным инструментом в 2020 году - Ukraine Economic Outlook

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"Большое строительство" стало крупнейшим антикризисным инструментом в 2020 году - Ukraine Economic Outlook

Независимая группа макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook (UEO) оценивает общий спектр антикризисных мер Украины в 5,2% ВВП (206,8 млрд грн).

Как отмечается в отчете UEO "Антикризисные меры. Оценка эффективности", сводный пакет антикризисных мер составил 111,2 млрд грн (2,8% ВВП), без учета финансирования "Большого строительства".

Вместе с ресурсами, потраченными на ремонт и строительство новых дорог, комплексный пакет мер, принятых в Украине в поддержку экономики, составил 206,8 млрд грн - 5,2% ВВП (из которых 136,3 млрд грн – деньги, выделенные на строительство дорог, в том числе 19,3 млрд грн, привлеченные "Укравтодором").

"Независимо от того, совпал период планирования программы "Большого строительства" с началом кризиса или нет, данный проект – был крупнейшим антикризисным инструментом в 2020 году", - подчеркивают в UEO.

Благодаря инфраструктурным инвестициям, Украина в 2020 году получила от 6% до 10% роста ВВП в каждом из кварталов, а удельный вес "Большого строительства" в капитальных инвестициях страны варьируется от 23% до 40% во 2-4 квартале.

По данным UEO, общий процент мероприятий, которые были приняты в Украине для поддержки экономики с учетом "Большого строительства" превышает объемы аналогичных пакетов в России (4,8% от ВВП), Китае (4,8%) и Великобритании (4,8%). Но он был меньше, чем во Франции и Канаде, где на восстановление экономики выделили 23,2% и 18,8% ВВП соответственно.

Теги: #большое_строительство #отчет
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