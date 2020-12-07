Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $26,1 млрд – НБУ

Международные резервы Украины на 1 декабря 2020 года составили, по предварительным данным, $26 млрд 135,7 млн (в эквиваленте), что на $4,7 млн меньше, чем на начало ноября, сообщил Нацбанк Украины (НБУ) в понедельник.

"В ноябре они (резервы – ИФ) уменьшились на $4,7 млн (в эквиваленте) в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, которые были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства", – говорится в сообщении.