Экономика

12:46 04.12.2020

Rolls-Royce готовит аэрокосмическое подразделение к потенциальной продаже

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Rolls-Royce готовит аэрокосмическое подразделение к потенциальной продаже

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc намерен реструктурировать аэрокосмическое подразделение ITP Aero, чтобы повысить его конкурентоспособность, но также подготовиться к его потенциальной продаже.

Компания сообщила, что предлагает увеличить масштабы деятельности ITP Aero в рамках цепи поставок и инженерные и производственные возможности бизнеса. Инициатива направлена на укрепление позиций ITP Aero как одной из крупнейших мировых аэрокосмических компаний, которая сможет "конкурировать с другими игроками аэрокосмической отрасли".

Конечной целью Rolls-Royce является подготовка ITP Aero к потенциальной продаже. В августе холдинг сообщил, что определился с рядом активов для потенциальной продажи, которая, как ожидает компания, позволит ей получить около 2 млрд фунтов стерлингов ($2,67 млрд).

В конце мая Rolls-Royce сообщил, что сократит 9 тыс. рабочих мест из глобального штата в 52 тыс. сотрудников в рамках более масштабного плана реструктуризации. За счет этих инициатив компания рассчитывает сэкономить более 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Акции Rolls-Royce в ходе торгов в Лондоне в пятницу дешевеют на 4,3%.

Теги: #rolls_royce
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