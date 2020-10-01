Rolls-Royce разместит акции на 2 млрд фунтов среди своих акционеров

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc планирует разместить акции на сумму 2 млрд фунтов стерлингов ($2,58 млрд) среди действующих акционеров, чтобы поддержать свой баланс на фоне рисков, создаваемых пандемией коронавируса.

Компания предложит акционерам 6,44 млрд новых акций по цене 32 пенса за бумагу, с существенным дисконтом к их рыночной стоимости, составившей 130 пенсов на закрытие рынка в среду. Акционеры Rolls-Royce смогут приобрести по 10 новых бумаг на каждые 3 принадлежащие им акции, говорится в пресс-релизе компании.

План размещения акций будет рассмотрен на общем собрании акционеров Rolls-Royce, которое должно пройти 27 октября.

Компания также рассчитывает в ближайшее время разместить облигации не менее чем на 1 млрд фунтов. Кроме того, Rolls-Royce договорилась о выделении ей двухлетнего кредита на 1 млрд фунтов и получила принципиальное согласие Агентства по экспортному кредитованию на увеличение суммы действующего пятилетнего кредита на 1 млрд фунтов.

В компании отмечают, что все эти шаги обеспечат ей более устойчивую структуру капитала на то время, пока она не вернется к крупным денежным поступлениям от операций в 2022 году.

Акции Rolls-Royce подешевели на 5,7% на торгах в Лондоне в четверг. Их стоимость упала на 82% с начала 2020 года.