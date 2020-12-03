ДТЭК присоединился к глобальному движению The Valuable 500, став первой украинской компанией, присоединившейся к инициативе, призванной улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью, передает Энергореформа.

«Мы осознаем, что все люди уникальны и стремимся создать среду, в которой каждый может реализовать свой потенциал. Такой подход способствует появлению новых идей, внедрению инноваций и инновационных решений», – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, слова которого приводятся в релизе компании 3 декабря.

Основательница The Valuable 500 Кэролайн Кейси отметила: «Мы рады приветствовать новых членов The Valuable 500. Мы верим в сотрудничество, а не в конкуренцию, в растущий эффект коллективного вклада 500 генеральных директоров ведущих мировых компаний и брендов. Я уверена, если бизнес-сообщество объединится и включит в повестку дня интеграцию людей с инвалидностью, то в течение следующего десятилетия мы действительно сможем изменить ситуацию к лучшему во всем мире».

В сообщении также отмечается, что 2020 год стал для группы ДТЭК годом начала реализации новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Учитывая Цели устойчивого развития ООН, компания заявляет о своем намерении присоединиться к принципам безбарьерности в построении бизнес-процессов.

Справка: В 2019 году на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе было представлено глобальное движение The Valuable 500. Цель этого движения – объединить 500 самых влиятельных бизнес-лидеров со всего мира, принявших обязательство улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью, и продвигать среди компаний культуру интеграции людей с инвалидностью, чтобы раскрыть их социальную и экономическую ценность.

Ранее сообщалось, что компания ДТЭК присоединилась к инициативе первой леди Украины Елены Зеленской "Бизнес без барьеров", поддержанной крупными украинскими и международными компаниями.