Экономика

13:55 03.12.2020

"Укроборонпром" планируется ликвидировать в 2021г, его трансформацию обсудит СНБО – глава госконцерна

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"Укроборонпром" планируется ликвидировать в 2021г, его трансформацию обсудит СНБО – глава госконцерна

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение назначенного им в четверг генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Юрия Гусева провести отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, посвященное трансформации "Укроборонпрома" и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в целом.

"Планируется, что в 2021 году "Укроборонпром" прекратит свое существование.. Мое предложение, чтобы "дорожную карту" трансформации "Укроборонпрома" рассмотрел СНБО, по результатам которого четко утвердить этапы, ожидаемые результаты и ответственных за тот или иной этап", – сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Новоназначенный глава госконцерна поддержал озвученную ранее концепцию трансформации "Укроборонпрома" в холдинги под двумя зонтичными холдингами - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".

Комментируя конфликт между "Укроборонпромом" и Минстратегпромом во главе с вице-премьером Олегом Уруским, которого нынешнее руководство госконцерна обвинило во вмешательстве в деятельность и кадровые назначения, Гусев заявил, что президент страны поручил ему "работать в команде", в том числе с правительством и Минстратегпромом.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович на пресс-конференции выразил мнение, что конфликт был вызван недостатком стратегических коммуникаций.

"И моя должность, и должность Юрия (Гусева – ИФ) возникли одновременно, чтобы преодолевать эту проблему. Мы уже провели предварительные переговоры на уровне персональном, и есть решение Офиса президента, что Офис выступит мостом и поможет г-ну Урускому и г-ну Гусеву найти общий язык. А гарантом является президент Украины", – сказал Арестович.

Гендиректор госконцерна сообщил, что уже успел провести встречу с главой Минстратегпрома, однако с руководством самого "Укроборонпрома" еще не встречался.

По словам Гусева, он пока не готов комментировать кадровые решение в госконцерне, но проанализирует деятельность каждого руководителя и к концу декабря подведет итоги.

Глава "Укроборонпрома" также сообщил, что после трансформации "Укроборонпрома" готов продолжать работать в команде президента Зеленского на том посту, который тот посчитает нужным.

Теги: #гусев #укроборонпром
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