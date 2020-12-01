ЕС отмечает критическое финансовое положение "Укрзализныци"

Европейский союз отмечает критическое финансовое положение АО "Укрзализныця" (УЗ), говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине, обнародованном во вторник.

"Финансовое положение нереформированной "Укрзализныци" остается критическим", - говорится в тексте отчета.

Кроме того, ЕС отмечает, что в сфере транспорта к настоящему времени не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в том числе о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Помимо этого, как подчеркивается в тексте, все еще не приняты план действий по реализации Национальной транспортной стратегии, а также комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, важный для обеспечения основы для введения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

Как сообщалось, УЗ по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.