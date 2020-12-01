Экономика

16:41 01.12.2020

ЕС отмечает критическое финансовое положение "Укрзализныци"

1 мин читать
ЕС отмечает критическое финансовое положение "Укрзализныци"

Европейский союз отмечает критическое финансовое положение АО "Укрзализныця" (УЗ), говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине, обнародованном во вторник.

"Финансовое положение нереформированной "Укрзализныци" остается критическим", - говорится в тексте отчета.

Кроме того, ЕС отмечает, что в сфере транспорта к настоящему времени не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в том числе о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Помимо этого, как подчеркивается в тексте, все еще не приняты план действий по реализации Национальной транспортной стратегии, а также комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, важный для обеспечения основы для введения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

Как сообщалось, УЗ по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

Теги: #ес #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:48 01.12.2020
Общественное вещание в Украине недофинансировано, страна должна согласовать законодательство об аудиовизуальных СМИ с ЕС – отчет ЕС

Общественное вещание в Украине недофинансировано, страна должна согласовать законодательство об аудиовизуальных СМИ с ЕС – отчет ЕС

16:46 01.12.2020
ЕС все еще обеспокоен вопросом независимости НБУ, несмотря на преемственность его политики

ЕС все еще обеспокоен вопросом независимости НБУ, несмотря на преемственность его политики

16:13 01.12.2020
Медреформа была успешно развернута в апреле-2020, но корректировки со стороны правительства могут повлиять на ее финансовую устойчивость – отчет ЕС

Медреформа была успешно развернута в апреле-2020, но корректировки со стороны правительства могут повлиять на ее финансовую устойчивость – отчет ЕС

16:00 01.12.2020
ЕС отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в мошенничестве в ПриватБанке до его национализации

ЕС отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в мошенничестве в ПриватБанке до его национализации

14:02 01.12.2020
Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам вступила в силу

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам вступила в силу

11:44 30.11.2020
Глава представительства ЕС в Украине: Следует беречь режим тишины, чтобы больше ни одна жизнь не была потеряна

Глава представительства ЕС в Украине: Следует беречь режим тишины, чтобы больше ни одна жизнь не была потеряна

11:37 30.11.2020
В Днепре открылся Офис евроинтеграции

В Днепре открылся Офис евроинтеграции

00:26 29.11.2020
Посол ЕС в Украине назвал Голодомор "преступлением против человечества"

Посол ЕС в Украине назвал Голодомор "преступлением против человечества"

15:53 28.11.2020
Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне

Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне

19:42 27.11.2020
Еврокомиссия подтверждает приверженность связи финансирования из бюджета ЕС с уважением верховенства права

Еврокомиссия подтверждает приверженность связи финансирования из бюджета ЕС с уважением верховенства права

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС все еще обеспокоен вопросом независимости НБУ, несмотря на преемственность его политики

Рада перенесла обязательно применение РРО для ФЛП на 2022г и отменила кешбек

Сводный платежный баланс Украины в октябре-2020 сведен с дефицитом $343 млн

Суд Киева отменил "заморозку" принадлежащих Ferrexpo 50,3% акций Полтавского ГОКа – компания

В проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предлагается увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн расходы на Минобразования

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" открыл тоннель для сельхозтехники на дороге Н-31 в Днепропетровской области

Рада перенесла обязательно применение РРО для ФЛП на 2022г и отменила кешбек

Novus финализировал сделку по приобретению "Билла-Украина"

В рамках "Большого строительства" в 2020 году реконструировано и построено 100 школ - Чернышов

Сводный платежный баланс Украины в октябре-2020 сведен с дефицитом $343 млн

АМКУ начинает сбор информации о рынке зарядки электромобилей

МАУ просит власти о поддержке авиакомпании и авиационной отрасли Украины в целом

"Укртрансбезопасность" получила 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки - Криклий.

Шмыгаль рассчитывает на значительное увеличение товарооборота между Украиной и Турцией

Цены на нефть снижаются после переноса заседания ОПЕК+

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА