Экономика

11:49 27.11.2020

Проект государственного бюджета на 2021 год передан в Раду для рассмотрения во втором чтении

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Проект государственного бюджета на 2021 год передан в Раду для рассмотрения во втором чтении

Проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" ко второму чтению зарегистрирован в Верховной Раде.

Обновленный текст законопроекта был внесен 26 ноября, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Как сообщалось, ко второму чтению дефицит в проекте госбюджета на 2021 год был снижен с 6% до 5,5% ВВП - на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.

 

Теги: #верховная_рада #госбюджет
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