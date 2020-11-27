Проект государственного бюджета на 2021 год передан в Раду для рассмотрения во втором чтении

Проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" ко второму чтению зарегистрирован в Верховной Раде.

Обновленный текст законопроекта был внесен 26 ноября, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Как сообщалось, ко второму чтению дефицит в проекте госбюджета на 2021 год был снижен с 6% до 5,5% ВВП - на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.