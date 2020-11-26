Суд перенес на 15 декабря рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд перенес на 15 декабря рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года по делу по иску бизнесмена Игоря Коломойского о незаконности национализации банка.

Согласно сообщению пресс-службы ПриватБанка в четверг, причины переноса слушаний пока неизвестны.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску бизнесмена Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.

ПриватБанк 27 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства, 24 мая - на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Национальный банк Украины (НБУ) подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет министров - 16 мая.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.