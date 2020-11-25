Экономика

09:55 25.11.2020

Украина в ответ на дискриминацию введет 16,08% спецпошлину на импорт стальных прутков из Беларуси

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Украина в ответ на дискриминацию введет 16,08% спецпошлину на импорт стальных прутков из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт этой продукции из Беларуси в размере 16,08% от таможенной стоимости.

"Специальная пошлина применяется (...) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", - отмечается в сообщении Комиссии в среду в газете "Урядовый курьер".

Согласно ему, решение МКМТ о введении пошлины вступает в силу через 7 дней с момента этой публикации.

Теги: #пошлина #сталь #беларусь
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