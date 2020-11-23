ВС перенес на 16 декабря пересмотр решения по выплате ПриватБанком А-Банку 364 млн грн

Большая палата Верховного суда (ВС) перенесла на 16 декабря рассмотрение заявления государственного ПриватБанка о пересмотре постановлений судов предыдущих инстанций о возврате А-Банку братьев Суркисов 364 млн грн, списанных ходе bail-in, сообщила пресс-служба госбанка в понедельник.

В сообщении указывается, что ПриватБанк ранее удовлетворил указанные исковые требования в полном объеме.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева в мае 2017 года принял решение о возврате А-Банку 364 млн грн, списанных ходе bail-in из-за признания Суркисов связанными с ПриватБанком лицами.

В мае-2020 ПриватБанк обратился в Шестой апелляционный админсуд заявлениями о пересмотре постановлений судов предыдущих инстанций о выплате А-Банку 364 млн грн из-за подтверждения Игорем Суркисом совместной собственности с экс-акционером ПриватБанка Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1".

Основанием для пересмотра, по информации ПриватБанка является то, что ранее украинские суды удовлетворили иск А-Банка, среди прочего, на основании заключения об отсутствии у И.Суркиса права собственности на долю в медиагруппе.

В июне 2020 года Шестой апелляционный админсуд вернул без рассмотрения соответствующее заявление ПриватБанка. С жалобой на это решение госбанк обратился в Верховный суд.