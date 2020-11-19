Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины

Практически отсутствующий потолок выплат по выпущенным Украиной в ходе реструктуризации внешнего долга в 2015 году ВВП-варрантам потенциально может привести к большим фискальным издержкам, намного превышающим первоначальное списание долга, считают эксперты Международного валютного фонда.

Как говорится в исследовании "Роль инструментов условного государственного долга (SCDI) в реструктуризации суверенного долга", опубликованном Фондом в четверг, при сценарии роста ВВП на 5% внутренний коэффициент окупаемости (IRR) для получивших ВВП-варранты кредиторов Украины подскочит до более чем 13%.

Авторы исследования добавляют, что в этом сценарии фискальные расходы превысят 0,55% ВВП в год.

В то же время, указывается в документе, при сценарии роста экономики на 4% IRR будет относительно скромным – около 3% от начального списания.

В документе отмечается, что впервые появившаяся в 1980-х годах разновидность SCDI – VRI (value recovery instruments), предусматривающая выплаты только при позитивных сценариях, используется спорадически: после 1990 года было всего четыре крупных кейса из более чем полусотни суверенных реструктуризаций – Аргентина (2005 и 2010), Греция (2012) и Украина (2015). В 2020 году две значительные реструктуризации долга - Аргентина и Эквадор – не включали этот инструмент.

Авторы среди особенностей VRI указывают сильные колебания их цены в зависимости от меняющихся экономических перспектив, а также низкую ликвидность. В частности, в случае Украины ее ВВП-варранты начали котироваться с 49,6%, опускались до 28,69% и поднимались до 109,43%, а средняя их цена составила 57,1%.

"Во всех этих случаях инвесторы, казалось, недооценивали будущие преимущества ВВП-варрантов, о чем свидетельствует первоначальная низкая рыночная стоимость VRI. Чтобы компенсировать это, государственным органам, возможно, необходимо предлагать лучшие условия, повышая вероятность дорогостоящих выплат по ВВП-варрантам. Таким образом, остается неясным, в какой степени за счет ВВП-варрантов удалось привлечь больше инвесторов для завершения реструктуризации долга, и в то же время добиться справедливого распределения рисков постфактум", – отмечается в исследовании.

По мнению его авторов, поскольку инвесторы обычно сильно обесценивают ВВП-варранты, в среднем они могут быть дороже, чем простое улучшение предложения по реструктуризации за счет сокращения размера списания долга. "ВВП-варранты Аргентины 2005 года обернулись дороже для эмитента, а ВВП-варранты Украины 2015 года, в конечном итоге, могут привести к значительно бОльшим выплатам, чем первоначальное списание".

В исследовании говорится, что следствием кризиса COVID-19 могут может стать серия дорогостоящих и неэффективных реструктуризаций суверенного долга, и SCDI могут сыграть важную роль в улучшении результатов этой реструктуризации, однако следует учесть опыт перечисленных выше их выпусков.

Авторы документа отмечают, что стоит рассмотреть вариант стандартизации выпуска подобных инструментов, а также рассмотреть возможность выпуска биржевых облигаций с выплатами как в хорошие, так и в плохие времена и привязкой к переменной (например, ценам на сырьевые товары), которая находится вне контроля государства-эмитента (что позволяет избежать рисков измерения и манипулирования).

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд (20% от объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.

Украина в середине августа 2020 года объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 11% своих ВВП-варрантов для уменьшения выплат по ним в будущем. Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $40 млн.