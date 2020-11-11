Экономика

13:03 11.11.2020

Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

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Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

Предприниматели и работники из сферы торговли и общественного питания, включая топ-менеджмент киевских торгов-развлекательных центров (ТРЦ), вышли 11 ноября на протестную акцию под Кабинетом министров против введения в стране карантина выходного дня.

"Сегодня на митинг пришли не просто работники сферы общественного питания и торговли, а около 50 топ-менеджеров ТРЦ и крупнейших торговых сетей страны. Инициатором выступила Украинская ресторанная ассоциация, однако к ней присоединился Клуб торговых центров Украины, событие привлекло огромное количество смежных отраслей, в том числе поставщиков, и ритейлеров. Главный наш посыл - "Дайте людям работать", - рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по коммуникациям компании Arricano Елена Обуховская.

Как написал на своей странице в Facebook учредитель Cherry Berry Ukraine Андрей Пионтковский, выходные дни дают 50-60% от оборота в сфере торговли и услуг, а работа в будни не сможет компенсировать потери бизнеса.

"Как пропорционально 50%-ному провалу уменьшить арендную плату и зарплату бэк-офиса на 50%? Для ТРЦ мы формально не работаем всего два дня из семи, даже если теряем 50% в обороте. ТРЦ и арендатор только-только помирились и нашли какие-то решения после первого локдауна. Теперь ритейл и ТРЦ опять сталкивают лбами в конфликт", - написал он.

"Немного" закрыть нас всех "всего" на 2 дня с рабочим транспортном – это одно из самых глупых и неэффективных решений, убивающее огромное количество отраслей и бизнесов", - добавил Пионтковский.

Совладелец сети ресторанов Salateira Александр Савилов написал в Facebook, что часть предпринимателей считает более рациональным ввести полный локдаун, нежели частичный.

"Многие выступают за полный локдаун. Некоторые владельцы крупных сервисных бизнесов говорят о том, что такая мера может позволить вести качественные переговоры с банками", - сообщил он.

"Согласно последним европейским научно подтвержденным данным, только 1,5-5% случаев заболевания COVID-19 связаны с посещением заведений. Рестораны – не место наибольшей опасности. Рестораны готовы снова и снова придерживаться множества правил, чтобы не подвергать опасности ни гостей, ни команду. Поэтому непонятно, почему именно эта отрасль выбрана в качестве основной цели для битья и ограничения права на труд. Мы требуем от власти взвешенных решений и прозрачного диалога", - заявила Украинская ресторанная ассоциация в Facebook.

Теги: #недвижимость #карантин #акция_протеста #кабмин
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