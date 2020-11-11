Экономика

10:49 11.11.2020

НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э на 2021г на 28,9%

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НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э на 2021г на 28,9%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2021 году в размере 309,8 грн/МВт-ч, что 28,9% выше действующего тарифа (240,23 грн/МВт-ч) и на 1% меньше тарифа, установленного на декабрь 2021 года (312,76 грн/Мвт-ч).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, после чего оно будет обнародовано на ее сайте для подачи предложений и замечаний для окончательного утверждения.

Согласно обоснованию к проекту постановления, комиссия пересмотрела расчеты НЭК "Укрэнерго", которая предлагала установить на 2021 год тариф на передачу электроэнергии в размере 501,03 грн/МВт-ч, для предприятий "зеленой" металлургии – 91,73 грн./МВт-ч.

Пересмотр тарифа в сторону уменьшения обоснован, в частности, тем, что комиссия не учла в нем 9,4 млрд грн компенсации по зеленым тарифам промышленным ВИЭ-станциям, что составляет 20% прогнозного объема оплат в 20121 году произведенной зеленой электроэнергии. В обосновании отмечено, что законом об условиях поддержки ВИЭ-генерации предусмотрена оплата не менее 20% объема зеленого тарифа из средств госбюджета.

В одобренном проекте постановления также не учтен тариф для предприятий так называемой зеленой металлургии.

В то же время НКРЭКУ одобрила проект постановления об определении тарифа на диспетчеризацию на 2021 год, повысив его на 61,7% по сравнению с действующим – до 40,04 грн/МВт-ч (предложение НЭК составляло 87,83 грн/МВт-ч).

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" рассчитало тариф на услуги по передаче электроэнергии для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" металлургии) на 2021 год в размере 501,03 грн/МВт-ч, для предприятий "зеленой" электрометаллургии – 91,73 грн/МВт-ч.

Согласно обоснованию, расчет тарифа осуществлен с учетом прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 гг. и применением индекса потребительских цен 108,1% в среднем к предыдущему году и индекса цен производителей промышленной продукции 108,7% (декабрь к декабрю). Основное влияние на изменение тарифа имеют расходы, связанные с выполнением специальных обязательств (ПСО), составляющие в его структуре 81,6%, или 406,69 грн/МВт-ч.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк прогнозировал тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в следующем году на уровне 340 грн/МВт-ч. "Мы нормально поработали с "Укрэнерго", и сейчас у нас общее мнение, что можно вложиться в тариф приблизительно в 340 грн/МВт-ч. Поэтому от имени комиссии я хочу сказать: если повышение и будет, то относительно незначительное", – отмечал Тарасюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, значительное повышение тарифа на передачу э/э является экономически нецелесообразным. "Мы считаем, что повышать – это не разумно с точки зрения потребителей. Это означает наложить большую нагрузку на нашу промышленность и сделать ее неконкурентоспособной на внешних рынках и т.д.", – считает Тарасюк.

При этом глава НКРЭКУ отметил, что прогнозируемый на 2021 год тариф на передачу возможен, в частности, при условии покрытия минимум 20% зеленого тарифа из бюджета, как это предусмотрено законом об условиях поддержки возобновляемой энергетики №810-IX.

Теги: #укрэнерго #нкрэку #тарифы
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