"Нова Пошта" добавила возможность автоматической оплаты за посылку

Группа компаний "Нова Пошта" запустила возможность воспользоваться услугой бесконтактного автоматического списания денег за посылку, отмечается в сообщении компании во вторник.

Суть услуги в том, что при получении посылок в отделениях оплата с карты клиента осуществляется автоматически - сразу после того как он осмотрел и выразил готовность забрать посылку.

Работу сервиса обеспечивает финансовая компания "Пост Финанс", которая является частью группы компаний "Нова Пошта".

"Во время карантина запрос на онлайн-платежи вырос в разы, мы и сами всячески стимулировали людей переходить в онлайн: внедряли новые возможности оплат в приложении и на сайте, ввели возможность заплатить за третьих лиц. С помощью новой опции мобильного приложения мы еще раз промотируем бесконтактные методы оплаты, показывая, что это не только безопасно, но и быстро, удобно и выгодно", - отмечает СЕО Пост Финанс Андрей Кривошапко.

Услуга может быть подключена по инициативе покупателя в личном кабинете или мобильном приложении "Нова Пошта". Обязательное условие – предварительно необходимо привязать банковскую карту к приложению "Нова Пошта" и выбрать ее в качестве основной для списаний. Если карт несколько, нужно указать, с какой из них средства будут списываться по умолчанию.

После осмотра посылки в отделении достаточно сообщить о выбранном способе оплаты оператору "Нова Пошта".

"Для обеспечения дополнительной безопасности проведения оплаты, если сумма за товар превышает 500 грн, то перед списанием средств клиент получит смс с кодом, которым необходимо подтвердить платеж", - отмечается в сообщении оператора.

В компании ожидают, что сэкономленные секунды времени в сумме помогут ускорить процесс выдачи посылок и снизить нагрузку в отделениях.

Кроме того, бесконтактные методы оплаты помогают обеспечить безопасность получателя, ограничивая лишний физический контакт и обеспечивая быстрое и безопасное взаимодействие.

В компании подчеркивают, что все другие способы оплаты остаются действительными: можно платить как наличными, так и с помощью карты или онлайн в приложении.