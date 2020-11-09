Глава НБУ начал визит в Вашингтон со встречи с главой миссии МВФ в Украине

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в рамках рабочего визита в Вашингтон с 8 по 13 ноября встретится с руководством Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC).

Согласно сообщению пресс-службы Нацбанка, Шевченко начал визит со встречи в понедельник с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Голлар.

Указывается, что в ходе встречи Шевченко заверил, что Нацбанк остается преданным реформам, которые Украина проводила в последние годы, а также продолжает реформировать финсектор и выполнять обязательства перед международными партнерами.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки", - подчеркнул Шевченко, которого процитировала пресс-служба.

Согласно сообщению пресс-службы НБУ, целью официального визита является обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

Как сообщило Министерство финансов агентству "Интерфакс-Украина", правительственная делегация также направилась в Вашингтон для встречи с руководством МВФ и ВБ.