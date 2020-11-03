Экономика

12:03 03.11.2020

Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций Киева почти на 1,5 млрд грн рейтинг "B(EXP)"

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Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций Киева почти на 1,5 млрд грн рейтинг "B(EXP)"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску внутренних облигаций города Киев ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)", сообщается на сайте агентства.

"Рейтинг выпуска облигаций Киева находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) города, поскольку облигации будут представлять собой приоритетные, необеспеченные обязательства, равные по очередности исполнения со всеми другими приоритетными необеспеченными обязательствами города", – отметило Fitch.

Как сообщалось, в начале сентября горсовет Киева одобрил выпуск облигаций на 1,496 млрд грн, который будет состоять из четырех серий: "I" – на 600 млн грн с погашением до 30 марта 2021 года, "J" – 300 млн грн с погашением до 30 апреля 2021 года, "K" – 296 млн грн с погашением до 30 июля 2021 года и "L" – 300 млн грн с погашением до 29 октября 2021 года.

Процентная ставка по облигациям – до 11% годовых, срок выплаты процентов – ежеквартально, кроме серии "I", по которой проценты будут выплачиваться ежемесячно.

Эмиссия облигаций будет осуществлена путем публичного предложения без оформления проспекта облигаций, город также намерен отобрать одного андеррайтера на все серии и заключить договор с биржей.

Fitch указывает, что Киев является столицей Украины и ее экономическим и финансовым центром с численностью населения под 3 млн человек и валовым городским продуктом около 23% ВВП страны

Теги: #киев #облигации #fitch_ratings
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