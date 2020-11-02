Экономика

16:36 02.11.2020

Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

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Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в октябре снизился на 1,6 процентных пункта (п.п.) – до 47,8 после роста в сентябре (на 1,5 п.п.) и августе (на 1 п.п.), однако остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

"После нескольких месяцев позитивной динамики ожидания предприятий вновь ухудшились. (...) Один из ключевых факторов ухудшения уровня ожиданий – рост количества заболеваний коронавирусом", – сообщил директор департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половнев в видеообращении, размещенном на странице в Facebook в понедельник.

Теги: #нбу #бизнесс
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