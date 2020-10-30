Экономика

14:18 30.10.2020

Из-за срыва форвардных контрактов по зерну украинские аграрии будут терять более $400 млн в год - эксперты

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Из-за срыва форвардных контрактов по зерну украинские аграрии будут терять более $400 млн в год - эксперты

Эксперты подсчитали убытки украинских аграриев из-за срыва форвардных контрактов по зерну

На зерновом рынке Украины сложилась тревожная ситуация. Срыв отечественными производителями форвардных контрактов будет иметь долгосрочные негативные последствия для украинских аграриев.

Об этом предупреждают эксперты и участники рынка.

Как известно, украинские аграрии зачастую работают по форвардным контрактам – получают наперед по оговоренной цене оплату за продукцию (в виде денег, семян, удобрений и пр). Однако сегодня часть недобросовестных производителей и поставщиков зерна, манипулируя неурожаем, пытается сорвать выполнение взятых на себя обязательств по форварду.

Если эта тенденция приобретет массовый характер, Украина может попасть в список недобросовестных поставщиков зерновых, что отразится на всем АПК.

Сегодня мультинациональные компании-трейдеры работают с маржей 1-3$/т, в случае дефолтов в последующем они будут закладывать в цену риски невыполнения контрактов украинскими поставщиками. Маржа вырастет до $8-10. В пересчете на объем экспорта сумма составит порядка $420 млн в год. Именно столько ежегодно будут недополучать наши аграрии, если Украина подорвет доверие международных трейдеров. В свою очередь это приведет к недофинансированию отрасли и падению производства зерна в будущем.

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Интерфакс-Украина
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