Профильные ВИЭ-ассоциации заявляют о преследовании отрасли в связи с обвинениями главы Госналоговой о недоплате налогов

Заявления главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко о недоплате ВИЭ-генерацией налогов и его угрозы о проведении налоговых проверок следует расценивать как преследование отрасли, считают Европейско-украинское энергетическое агентство, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

"Считаем, что такие заявления и любые потенциальные действия против инвесторов и производителей электроэнергии из ВИЭ - как украинских, так и международных - следует трактовать как преследование отрасли, которая входит в ТОП-3 сектора украинской экономики по показателям привлечения прямых иностранных инвестиций", – говорится в совместном письме директора ЕУЭА Александры Гуменюк, главы правления УВЭА Андрея Конеченкова и главы УАВЭ Александра Козакевича премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а также главам министерств финансов и энергетики Сергею Марченко и Ольге Буславец.

Руководители профильных ассоциаций просят не допускать подобных заявлений со стороны государственных служащих, подчеркивая, что они наносят серьезный ущерб инвестиционному климату страны.

При этом они отмечают, что около трети объектов по производству электроэнергии из ВИЭ были построены за средства иностранных инвесторов, в частности ЕБРР, Международной корпорации финансирования развития США, Черноморского банка торговли и развития, НЕФКО, Банка развития предпринимательства (FMO), Инвестиционного фонда для развивающихся стран (IFU).

В ответ на заявления главы ГНС о состоявшейся окупаемости ВИЭ-проектов ассоциации заявили: большинство установленных мощностей по производству электроэнергии из ВИЭ построены с 2018-го по 2020 гг., и, учитывая сроки окупаемости проектов в пять-семь лет, большинство инвесторов вернут свои средства после 2025 года.

"Если учитывать сокращение размера "зеленого" тарифа, то период окупаемости может существенно вырасти", – обратили внимание главы ассоциаций.

По их данным, возобновляемая энергетика в 2019 году уплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд грн налогов, из которых 6,17 млрд грн – налог на прибыль и 11,68 млрд грн НДС.

"Эта сумма значительно больше той, которую уплатили вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше той, которую уплатила тепловая генерация", – акцентируется в письме.

По данным, обнародованным ассоциациями, на протяжении 2010-2020 гг. инвесторы привлекли в возобновляемую энергетику почти EUR10 млрд, построив свыше 800 электростанций общей установленной мощностью свыше 7 ГВт. Кроме того, свыше 25 000 домохозяйств построили еще 0,7 ГВт генерирующих мощностей.

Как сообщалось, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики 28 октября заявила, что ВИЭ-генерация в связи с заявлениями главы ГНС Алексея Любченко о недоплате отраслью налогов ожидает возобновления налоговых проверок с целью давления на бизнес.

При этом УАВЭ разъяснила, что весной 2020 года именно ГНС и Министерство финансов предоставили ей информацию об объеме уплаченных отраслью ВИЭ налогов, согласно которой за 10 лет этот показатель составил 93,6 млрд грн., в том числе 28,2 млрд грн – налог на прибыль, что почти в пять раз больше, чем объем этого налога, уплаченный тепловой генерацией (около 6 млрд грн.).