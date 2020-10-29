"Укравтодор" в 2021г намерен отремонтировать 6,8 тыс. км дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2021 году намерено отремонтировать 6,8 тыс. км дорог, сообщил глава агентства Александр Кубраков.

"В 2020 году дорожный сектор стал государственным приоритетом. Программа на 2020 год предусматривает 4 тыс. км дорог. В 2021 году планируем отремонтировать и построить более 6 тыс. км дорог", - сказал он в ходе онлайн-презентации первой программы государственно-частного партнерства в четверг.