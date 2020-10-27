Украина и Франция в ближайшее время могут подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере - Аваков

Украина и Франция в рамках Смешанной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в ближайшее время могут выйти на подписание соглашения, сообщил глава украинской стороны комиссии, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы долго нарабатывали детали общего с французской стороной проекта и в ближайшее время можем выйти на подписание межправительственного соглашения, которое полностью будет удовлетворять потребности Украины. В том числе с учетом требований, поставленных президентом Украины в части локализации производства на украинских предприятиях", - заявил Аваков на встрече с генеральным исполнительным директором компании ALSTOM Анри Пупар-Лафаржем во вторник, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что на встрече с участием посла Франции в Украине Этьена де Понсена и гендиректора "Укрзализныци" Владимира Жмака стороны обсудили перспективы реализации проекта поставок электрических локомотивов ALSTOM с частичной локализацией их производства и технического обслуживания в Украине.

"Мы имеем очень устаревший парк локомотивов и нам стратегически необходимо его обновлять. На данном этапе мы заинтересованы в 50-ти двухсистемных электровозах, способных транспортировать от 5500 до 6000 тонн груза. Эти локомотивы нужны нам с долгосрочной системой технического обслуживания и локализацией производства в Украине. На втором этапе мы заинтересованы получить односистемные локомотивы", - сообщил во время переговоров Жмак.

Пупар-Лафарж в свою очередь заверил, что компания ALSTOM сможет быть надежным и долгосрочным партнером для "Укрзализныци" и Украины.

"На рынке мы работаем уже много лет, и можем удовлетворить потребности "Укрзализныци". ALSTOM имеет опыт работы на рынках с локализацией производственных и сервисных мощностей. Это усиливает нашу кооперацию и создает новые рабочие места. В частности, мы так работаем в Казахстане и Южной Африке", - рассказал он.

Де Понсен отметил, что за последние два года с учетом активной реализации вертолетного (Airbus Helicopters) и корабельного (ОСЕА) проектов МВД Украины, гуманитарного проекта улучшения водоснабжения Мариуполя с перспективой его распространения на Луганскую область, общая стоимость всех экономических программ сотрудничества между Украиной и Францией составляет 800 млн евро.