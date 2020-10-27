Италия, Испания и Польша получили первые EUR17 млрд из фонда ЕС по сохранению рабочих мест в пандемию

Европейская комиссия выделила в общей сложности EUR17 млрд Италии, Испании и Польше в счет первого взноса финансовой поддержки государствам-членам ЕС в рамках инструмента SURE ("Уверенность").

"В рамках сегодняшних операций Италия получила EUR10 млрд, Испания - EUR6 млрд, Польша - EUR1 млрд. По завершении всех выплат SURE Италия получит в общей сложности EUR27,4 млрд, Испания - EUR21,3 млрд и Польша - EUR11,2 млрд", - объявил во вторник на брифинге официальный представитель ЕК.

Эта поддержка в форме льготных кредитов поможет справиться с внезапным ростом государственных расходов для сохранения занятости. В частности, они помогут покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных схем краткосрочной работы, а также других аналогичных мер, принятых в ответ на пандемию COVID-19, в том числе для поддержки самозанятых.

Инструмент SURE может предоставить финансовую поддержку до EUR100 млрд всем членам ЕС. Совет ЕС уже одобрил финансирование в рамках SURE в размере EUR87,9 млрд для 17 государств-членов союза. Следующие выплаты будут произведены в ближайшие месяцы после выпуска соответствующих облигаций.

21 октября Еврокомиссия выпустила первые социальные облигации на сумму EUR17 млрд в рамках инструмента SURE: на EUR10 млрд со сроком погашения в октябре 2030 года и на EUR7 млрд со сроком погашения в 2040 году.