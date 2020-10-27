Экономика

12:44 27.10.2020

Госналоговая анонсировала запуск "налогового бота" в ноябре

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Госналоговая анонсировала запуск "налогового бота" в ноябре

Государственная налоговая служба запустит в ноябре "налоговый бот" Тaxsevicebot, сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"В ноябре мы запускаем Тaxsevicebot через месенджеры - Телеграмм, Viber. На первом этапе можно будет таким образом получить и состояние расчетов с бюджетом, и регистрационные данные, учетные данные, уведомления о результатах обработки документов, напоминания о необходимости подачи отчетности и уплаты налогов", — сказал он в ходе пресс-конференции во вторник.

По словам Любченко, на втором этапе через бот налогоплательщики получат возможность предварительного заполнения отчетности для плательщиков единого налога, а также уплата налогов в два клика и оповещение о возникновении налогового долга.

Глава налоговой подчеркнул, что, несмотря на кризис, количество налогоплательщиков в этом году увеличилось на 600 тыс. - до 3,434 млн.

Теги: #чат_бот #налоговая_служба #любченко
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