НБУ ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 г. до $29,1 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 году до $29,1 млрд с $29,8 млрд в июльском прогнозе, сообщается на сайте центробанка в четверг.

Согласно сообщению, Нацбанк также снизил ожидания по росту международных резервов в 2021 году до $29,5 млрд (с $32,7 млрд в июльском прогнозе) и в 2022 году – до $28,8 млрд (с $32,7 млрд).

Как сообщалось со ссылкой на данные регулятора, международные резервы по состоянию на 1 октября 2020 года находились на уровне $26,5 млрд.