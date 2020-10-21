Экономика

15:55 21.10.2020

"Запорожсталь" и ЗОГА подписали меморандум об экосотрудничестве, в котором значится вывод мартена из эксплуатации

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"Запорожсталь" и ЗОГА подписали меморандум об экосотрудничестве, в котором значится вывод мартена из эксплуатации

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" и Запорожская областная государственная администрация (ЗОГА) подписали Меморандум о совместных обязательствах в сфере охраны окружающей среды.

Согласно пресс-релизу компании, меморандум в среду подписали глава ЗОГА Виталий Боговин и генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

При этом отмечается, что документ знаменует старт сотрудничества областной власти и крупного бизнеса в интересах экологической безопасности региона.

"Решение вопросов, связанных с экологической ситуацией в регионе, является важным для всех нас. "Запорожсталь" долгое время системно ведет комплексную работу по снижению влияния на окружающую среду. Меморандумом, в котором указаны конкретные экологические мероприятия комбината, мы закрепили намерение продолжать экологическую модернизацию производства и готовность инвестировать в улучшение состояния окружающей среды в Запорожском регионе", - подчеркнул Мироненко на церемонии подписания меморандума.

При этом уточняется, что программа мероприятий включает в себя десять экологически ориентированных решений для производства "Запорожстали". Некоторые из них комбинат уже выполняет: в частности  "Запорожсталь" приступила к строительству дополнительных аспирационных систем очистки отходящих газов от мест выгрузки агломерата из хвостовых частей агломашин. Получит продолжение и проект по ремоторизации локомотивов предприятия. В доменном цехе "Запорожсталь" реконструирует аспирации доменных печей (ДП) №№2 и 4, выполнит капремонт ДП №5 и реконструкцию аспирации домны.

В планах - реконструкция печей сталеплавильного цеха, которая предполагает строительство нового сталеплавильного агрегата, реконструкцию существующего и постепенный вывод из эксплуатации мартеновских печей.

Кроме того, комбинат планирует установить автоматические посты мониторинга состояния атмосферного воздуха на границах собственных санитарных зон.

Реализация всех этих решений в рамках 2020–2027гг. позволит сократить выбросы пыли и оксида азота на 20%.

"Цель меморандума, как и новой областной экологической программы - сделать Запорожский регион экологически безопасным и комфортным. Эти документы - прикладная дорожная карта, которая содержит конкретные решения для улучшения состояния окружающей среды Запорожской области. "Запорожсталь" показала другим предприятиям пример ответственного социально ориентированного бизнеса, и такой же прозрачной и конструктивной позиции общественность ждет от каждого предприятия на промышленной площадке Запорожья", - отметил глава области Виталий Боговин.

Как сообщалось, суммарно с 2012 года "Запорожсталь" направила на экологическую модернизацию предприятия более 15 млрд грн. Кроме оснащения агломашин аглофабрики новыми аспирационными установками, произведена реконструкция доменных печей № 2, 3, 4. Построена современная линия солянокислотного травления проката, что позволило полностью прекратить сброс от цеха холодной прокатки № 1 в Днепр и паров серной кислоты в атмосферу.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #мироненко #запорожсталь
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