Экономика

22:27 20.10.2020

НАК "Нафтогаз" поддерживает решение США о расширении санкций против "Северного потока-2"

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НАК "Нафтогаз" поддерживает решение США о расширении санкций против "Северного потока-2"

Нафтогаз поддерживает решение Соединенных Штатов расширить санкции против "Северного потока-2", сообщила пресс-служба НАК.

"Сегодня Государственный департамент обнародовал новые инструкции по применению санкций, которые расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладочным судам, привлеченным к строительству "Северного потока-2", - отметили в департаменте.

В Нафтогазе также сообщили, что ожидается, что к концу 2020 года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете США Конгресс примет дополнительные санкции против компаний, которые способствуют "Северному потоку-2". Эти санкции должны распространяться на предоставление страховых услуг российским трубоукладочным судам, эксплуатационную сертификацию "Северного потока-2" и различные формы содействия трубоукладочным работам для строительства трубопровода.

"Нафтогаз и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Совместные усилия - основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества", - отметили в компании.

Теги: #санкции #северный_поток #сша #украина #нафтогаз_украины
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