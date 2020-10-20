Экономика

20:01 20.10.2020

Украина собрала 80% урожая зерновых, или 47,4 млн тонн

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Украина собрала 80% урожая зерновых, или 47,4 млн тонн

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 19 октября собрали 62,2 млн тонн основных культур с площади 19,9 млн га, в частности зерновых и зернобобовых культур намолочено 47,4 млн тонн с площади около 12,3 млн га (80% к прогнозу).

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, в разрезе культур собрано: кукурузы – 11,1 млн тонн с площади 2,4 млн га (44%), подсолнечника - 10,9 млн тонн с 5,5 млн га (87%), сои – около 2 млн тонн с 966 тыс. га (72%), проса - 234,7 тыс. тонн с 146 тыс. га (97%) и гречихи - 93,3 тыс. тонн с 73,9 тыс. га (94%).

Помимо того сахарной свеклы выкопано 2,4 млн тонн с площади 56,6 тыс. га (26%).

Как сообщалось, Минэкономики Украины прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 68 млн тонн. Из ранних зерновых было намолочено: пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га; ячменя - 7,8 млн тонн с 2,4 млн га; гороха - 516,2 тыс. тонн с 238 тыс. га; рапса - 2,56 млн га с 1,1 млн га.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2019 году составил 15,25 млн тонн против 14,17 млн тонн в 2018 году.

Теги: #статистика #урожай
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