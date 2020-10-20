Экономика

19:06 20.10.2020

"Укрэнерго " присоединилась к Глобальному договору ООН в Украине

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"Укрэнерго " присоединилась к Глобальному договору ООН в Украине

Оператор системы передачи электроэнергии - ЧАО "НЭК "Укрэнерго" официально стало подписантом Глобального договора ООН в Украине, сообщила компания во вторник.

"Быть участником Глобального договора ООН – большая честь и ответственность для нас, поскольку мы присоединились к мировой сети устойчивого развития. Присоединение открывает каждому сотруднику и компании в целом возможность доступа к огромному объему новой полезной информации, знаний, кейсов консультаций, которыми мы непременно воспользуемся как социально ответственная компания", – отметил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, среди членов глобального договора ООН - компании 50Hertz Transmission GmbH, Energinet, Red Electrica de Espana SAU, Fingrid Oyj, Réseau de Transport d'Electricité, Canacol Energy Ltd, POSCO Energy, а также энергетический сектор Siemens.

Как подчеркивают в НЭК, присоединение к инициативе является подтверждением того, что компания придерживается десяти принципов Глобального договора ООН, касающихся, в частности, прав человека, трудовых отношений, взаимодействия с окружающей средой, противодействия коррупции.

Кроме того, "Укрэнерго" после присоединения к сети Глобального договора в Украине получило возможность регулярно включать положительные показатели своей деятельности в общие показатели Украины, по которым она отчитывается ООН каждые пять лет.

Теги: #укрэнерго #договор #оон
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