"ArcelorMittal Кривой Рог" опровергает обвинения в уклонении от уплаты налогов и занижении платежей за землю

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) опровергает обвинения в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 годах.

В распространенном во вторник комментарии "ArcelorMittal Кривой Рог" о принятом 13 октября Шевченковским районным судом Киева судебном разрешении Службе безопасности Украины на проведение обыска на предприятии констатируется, что как законопослушный налогоплательщик и хозяйственный субъект предприятие всегда тесно сотрудничает со всеми правоохранительными органами.

"СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, связанные с налоговыми платежами. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения", - подчеркивается в комментарии компании.

При этом отмечается, что в прошлом году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку предприятия относительно соблюдения налогового, валютного и иного законодательства за предыдущие четыре года. По результатам проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "ArcelorMittal Кривой Рог" на 7,9 млрд грн.

"Предусмотренная законодательством процедура проведения подобных проверок и оформления их результатов дает налогоплательщику право предоставления в установленный срок возражений к акту проверки. Компания воспользовалась этим правом, а в дальнейшем также обжаловала полученные решения в Государственную налоговую службу Украины. В результате непредвзятого рассмотрения поданной жалобы в порядке, установленном действующим законодательством Украины, доначисленные обязательства уменьшились вдвое – до 3,5 млрд грн", - констатируется в комментарии.

Впоследствии "ArcelorMittal Кривой Рог" обратился в суд. В данный момент открыто два судебных дела, производство по которым не окончено. При этом подчеркивается, что статья 212 Уголовного кодекса Украины, которая фигурирует в судебном решении, предусматривает уклонение от уплаты налогов при уже установленном судом обязательстве их уплатить.

"До вступления в законную силу судебного решения, налоговые доначисления считаются несогласованными, и предприятие не обязано их уплачивать. Это нормы действующего законодательства Украины, с которыми должны быть хорошо знакомы представители правоохранительных органов. Подчеркиваем, что факт отмены части доначислений в установленном законом административном порядке не может рассматриваться как преступление", - пояснили на предприятии.

Кроме того, напоминается, что по результатам проверки Офиса крупных налогоплательщиков одно из самых больших доначислений "ArcelorMittal Кривой Рог" получил в отношении рентной платы за недропользование. Вывод налоговых инспекторов основывался на якобы неправильном определении предприятием объекта рентной платы. При этом вышестоящий налоговый орган поддержал аргументацию компании. Более того, аналогичной позиции придерживается и судебная практика по схожей категории дел. В частности, суды разных инстанций в своих решениях указывали, что объектом рентной платы является минеральное сырье – железная руда. Для примера, соответствующие решения были вынесены в пользу основных промышленных предприятий Кривого Рога: ЮГОКа, ИнГОКа, ЦГОКа и СевГОКа. Таким образом, применяемая методика расчета рентной платы в "ArcelorMittal Кривой Рог" является обоснованной, полагают в меткомбинате.

"ArcelorMittal Кривой Рог" также напоминает, что является одним из крупнейших в Украине налогоплательщиков. В 2015-2019 годах - за последние пять лет - предприятие уплатило в бюджеты всех уровней более 40 млрд грн налогов и сборов, в том числе 1,8 млрд грн - это рентная плата за добычу железной руды и 2,1 млрд грн - налог (плата) за землю. Общая сумма уплаченных налогов и сборов за девять месяцев 2020 года составила 4,8 млрд грн.

"Предприятие систематически уплачивает все налоги и сборы в полном объеме, как предусмотрено действующим законодательством, а параллельно, даже в самые кризисные для отрасли периоды, инвестирует в развитие производства и эко-модернизацию. Поэтому необоснованные обвинения относительно возможного занижения сумм уплаченных налогов вызывают у нас существенное беспокойство и свидетельствуют о давлении на иностранного инвестора, что явно не способствует улучшению инвестиционной привлекательности Украины", - резюмируется в комментарии.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".