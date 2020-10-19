Экономика

11:59 19.10.2020

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

1 мин читать
Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" составляет 9-9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

Теги: #нафтогаз #еврооблигации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 16.10.2020
Секретариат Энергосообщества зарегистрировал заявление АПЭ по поводу ценового демпинга "Нафтогаза"

Секретариат Энергосообщества зарегистрировал заявление АПЭ по поводу ценового демпинга "Нафтогаза"

10:09 15.10.2020
Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)"

Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)"

20:32 14.10.2020
"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

10:19 12.10.2020
Хохштайн покидает набсовет "Нафтогаза" и заявлет о саботаже коррумпированных сил

Хохштайн покидает набсовет "Нафтогаза" и заявлет о саботаже коррумпированных сил

16:26 08.10.2020
"Нафтогаз" рассчитывает на прибыльную работу в 2021-2024гг.

"Нафтогаз" рассчитывает на прибыльную работу в 2021-2024гг.

18:31 05.10.2020
"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях

17:46 05.10.2020
"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $32,4 млн

"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $32,4 млн

13:06 05.10.2020
"Кернел" предложил выкупить евробонды-2022 на сумму до $350 млн за счет новых 5-7 летних

"Кернел" предложил выкупить евробонды-2022 на сумму до $350 млн за счет новых 5-7 летних

12:33 05.10.2020
"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

14:32 02.10.2020
Глава "Нафтогаза" заболел COVID-19

Глава "Нафтогаза" заболел COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

Украинский ПриватБанк заблокирован от управления латвийским PrivatBank и по-прежнему намерен выйти из акционеров - член правления ПриватБанка

Бизнес сохраняет ожидания по росту инфляции и девальвации гривни – опрос НБУ

Просьбу о снятии российских санкций с украинских машзаводов инициировала ассоциация "Укрмашстрой"

ПОСЛЕДНЕЕ

Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

США убеждают развивающиеся страны отказаться от оборудования Huawei, будут финансировать альтернативы

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал работу

В Китае приняли закон для контроля за экспортом продукции, имеющей отношение к нацбезопасности

Турецкая Aksoy Ventures заинтересована в приватизации энергетических предприятий и реализации инфраструктурных проектов в Украине – Офис президента

"Метинвест" подписал меморандум о сотрудничестве с Мариуполем на 6 лет по совместному развитию городских программ

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

Украинский ПриватБанк заблокирован от управления латвийским PrivatBank и по-прежнему намерен выйти из акционеров - член правления ПриватБанка

Бизнес остерегается повторного локдауна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА